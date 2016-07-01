Депутат Барна потрапив у ДТП на Харківщині, повертаючись із зони АТО (фото)

Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні о 3.00 ночі перед м. Ізюм, за 130 км до Харкова, повертаючись із зони АТО, попали в ДТП на блокпосту, в’їхавши у бетонні блоки, прикриті авторезиною, котрими до половини перегородили дорогу і повністю перекрили полосу, по котрій ми їхали», - написав Барна.

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«Відсутність попереджувальних та світлових знаків, ще й підсилених туманом, не давали шансу уникнути зіткнення та «зробили» свою справу», - зазначив депутат.

За словами Барни, «постраждав міцний позашляховик товариша, а нам удар послабили подушки безпеки, обійшлися синцями та подряпинами».

Він пише, що представники поліції сказали, що «ми не перші, що в’їхали у бетонну загороду». «Це просто «звіздець», друзі, бо якщо на передку не вбили, то на дорозі убитися можна через халатність та непрофесійність посадовців, котрих для профілактики потрібно відправити таки на курси в АТО, на передок, для виховання в них елементарної поваги до свого народу, відповідальності до своїх обов’язків, виховання гідності до своєї посади і звання», - зазначає Барна.