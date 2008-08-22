Набрав чинності наказ міністра оборони України щодо пересувань ЧФ

Сьогодні, 22 серпня, Міністерство юстиції України зареєструвало наказ міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА від 21 серпня “Про питання пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України".

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.

Відтак, відповідний наказ набув чинності.

Як повідомлялося, даний наказ було видано з метою реалізації Указу Президента України №705/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 серпня 2008 року “Про ситуацію навколо пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України”.

Згідно з наказом, посадовою особою, яка відповідає за організацію узгодження з компетентними органами України пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України визначено першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до функціональних обов’язків).

Також наказом міністра оборони України затверджено зразки документів, що використовуються при наданні дозволу або відмові у дозволі на пересування, пов’язані із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України.