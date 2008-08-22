З залізничного вокзалу в Житомирі евакуювали пасажирів

У Житомирі із залізничного вокзалу евакуйовували пасажирів через повідомлення про його замінування.

Про це УНІАН повідомив черговий лінійного відділення міліції станції "Житомир" Південно-Західної залізниці.

За його словами, сьогодні зранку керівництву Житомирського залізничного вокзалу анонім повідомив про його замінування, після чого було проведено евакуацію пасажирів та перевірку вокзалу.

Ці заходи було проводити нескладно, оскільки на час отримання повідомлення про замінування у приміщенні Житомирського вокзалу не було великої кількості пасажирів, а на коліях – потягів, зазначив співрозмовник.

За даними правоохоронців, мова йде про звичайне хуліганство, оскільки ніякої вибухівки виявлено не було.

Наразі правоохоронці проводять розслідування.