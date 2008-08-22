Полтавська міськрада ухвалила встановити пам'ятник Івану Мазепі

Депутати Полтавської міської ради сьогодні на позачерговій сесії ухвалили рішення про установлення пам`ятника гетьману Івану Мазепі на Соборній площі в Полтаві.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувала 28 із 42 присутніх депутатів.

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ, також присутній на сесії, повідомив депутатам, що на спорудження пам`ятника надійшов 1 млн. грн. держсубвенції згідно з указом Президента про святкування 300-річчя Полтавської битви.

В.АСАДЧЕВ закликав депутатів проголосувати за спорудження пам`ятника, щоб мати можливість використати держсубвенцію також на поліпшення інфраструктури міста.

Як повідомлялося, раніше планувалося встановити пам`ятник І.Мазепі на Полі Полтавської битви поряд з пам`ятником Петру І і королю Швеції Карлу ХІІ.