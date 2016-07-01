На Київщині поліцейські зірвали зустріч кількох "злодіїв у законі" та "авторитетів" (фото)

20:23, 01 липня 2016
Суспільство
1233 0

У котеджному містечку на Київщині працівники управління карного розшуку столичної поліції виявили групу чоловіків: троє із них мають статус "злодія в законі", решта - кримінальні авторитети з різних регіонів держави.

Серед затриманих - троє "злодіїв у законі", решта - кримінальні авторитети з різних регіонів / Фото kyiv.npu.gov.ua

"Отримана оперативна інформація давала всі підстави вважати, що кримінальні авторитети збираються, аби обговорити не лише результати злочинної діяльності, а й насамперед - подальший перерозподіл сфер впливу як у Києві, так і на території столичного регіону. Серед затриманих - "злодії в законі" на прізвисько "Куцу", "Хмело" та "Андрій Львівський" (він же - "Нєдєля"), інші - кримінальні авторитети із різних регіонів держави, двоє - уродженці Грузії", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає сайт поліції.

Фото kyiv.npu.gov.ua

Під час огляду місця події правоохоронці виявили велику суму коштів.

Читайте також"Злодію в законі" на призвісько "Гуга" суд Києва обрав екстрадиційний арешт на 40 діб

Також було виявлено три одиниці зброї (пістолет "Форт 14ТП", автомат "ТS-9-TP", автомат "МКЕ Т94 А2") та набої до неї. На зброю фігуранти надали дозвільні документи, однак вони викликали підозру, оскільки на перший погляд мають ознаки підробки. Тож слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила її для проведення експертизи.

Фото kyiv.npu.gov.ua

Після проведення дослідження слідчі приймуть процесуальне рішення і визначаться із правовою кваліфікацією події.

На цей момент проводиться ретельна перевірка вказаних осіб до вчинення правопорушень на території Києва та інших регіонів держави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter