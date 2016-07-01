На Київщині поліцейські зірвали зустріч кількох "злодіїв у законі" та "авторитетів" (фото)

"Отримана оперативна інформація давала всі підстави вважати, що кримінальні авторитети збираються, аби обговорити не лише результати злочинної діяльності, а й насамперед - подальший перерозподіл сфер впливу як у Києві, так і на території столичного регіону. Серед затриманих - "злодії в законі" на прізвисько "Куцу", "Хмело" та "Андрій Львівський" (він же - "Нєдєля"), інші - кримінальні авторитети із різних регіонів держави, двоє - уродженці Грузії", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає сайт поліції.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили велику суму коштів.

Читайте також"Злодію в законі" на призвісько "Гуга" суд Києва обрав екстрадиційний арешт на 40 діб

Також було виявлено три одиниці зброї (пістолет "Форт 14ТП", автомат "ТS-9-TP", автомат "МКЕ Т94 А2") та набої до неї. На зброю фігуранти надали дозвільні документи, однак вони викликали підозру, оскільки на перший погляд мають ознаки підробки. Тож слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила її для проведення експертизи.

Після проведення дослідження слідчі приймуть процесуальне рішення і визначаться із правовою кваліфікацією події.

На цей момент проводиться ретельна перевірка вказаних осіб до вчинення правопорушень на території Києва та інших регіонів держави.