На Івано-Франківщині поміркували, як виконати указ Президента

Івано-Франківська облдержадміністрація має намір створити національний природний парк (НПП) «Верховинський» загальною площею до 15 тис. га на землях державного лісового фонду, які перебувають у постійному користуванні Буркутського та Чивчинського лісництв ДП «Верховинське лісове господарство» і Перкалабського лісництва ДП «Гринявське лісове господарство» на території Зеленської та Голошинської сільських рад Верховинського району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні колегії Івано-Франківської облдержадміністрації, на якій обговорювали хід виконання указу Президента України від 23 травня 2005 року №838/2005 «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні», повідомив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області Андрій ТРОЦЕНКО.

Цю пропозицію підтримав голова ОДА Микола ПАЛІЙЧУК.

За словами губернатора, у селах, на землях яких буде створено парк, спочатку потрібно провести громадські слухання жителів і через 3-4 місяці прийняти рішення про створення такого парку. «Його межі можуть бути збільшені», - додав М.ПАЛІЙЧУК.

Довідка УНІАН. Сьогодні на Прикарпатті нараховується 464 об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею близько 195,9 тис. га, з них загальнодержавного значення – 30 об’єктів загальною площею 108,7 тис. га, місцевого значення – 434 об’єкти площею 87,2 тис. га. Природно-заповідні об’єкти займають 14% території області, це другий показник в Україні.

Значної шкоди заповідним об’єктам Прикарпаття завдало стихійне лихо 23-27 липня цього року. Збитки, завдані установам природно-заповідного фонду Івано-Франківської області, становлять 18 млн. 882 тис. грн.