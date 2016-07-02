У суді апеляцію "айдарівця" Лихоліта вже більше двох годин не можуть розпочати розглядати

Як передає кореспондент УНІАН, у Печерському районному суді Києва, де за допомогою відеозв'язку з Апеляційним судом повинен відбутися розгляд апеляції, продовжує перебувати велика кількість людей в очікуванні початку засідання.

Представники сторони обвинувачення та судді до сих пір так і не з'явилися на засідання.

Народні депутати та Лихоліт припускають, що у Апеляційному суді не можуть знайти суддів, які готові вийти сьогодні на роботу.

Активісти не збираються покидати суд.

До зали судових засідань також прийшла дружина Лихоліта.

Біля входу до приміщення Печерського суду на вулиці перебуває велика кількість людей.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський суд заарештував Лихоліта на два місяці. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.

Після цього в будівлі суду сталася сутичка. Активісти всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця»

Вони вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту Лихоліта.

Активісти перекрили навпроти Печерського суду проїжджу частину Хрещатика.