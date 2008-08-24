Янукович відсвяткує День Незалежності у сімейному колі
14:11, 24 серпня 2008Суспільство
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Україні зараз не до парадів
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відсвяткує День Незалежності у сімейному колі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після того як взяв участь у молебні у Києво-Печерській Лаврі.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що завжди непогано «свято починати з молитви».
Відповідаючи на запитання, чи спостерігатиме він за військовим парадом, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Зараз Україні не до парадів».
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