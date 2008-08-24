Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відсвяткує День Незалежності у сімейному колі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після того як взяв участь у молебні у Києво-Печерській Лаврі.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що завжди непогано «свято починати з молитви».

Відповідаючи на запитання, чи спостерігатиме він за військовим парадом, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Зараз Україні не до парадів».