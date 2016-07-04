У Дніпрі провели акцію проти "туристичного сепаратизму": очистили місто від оголошень про відпочинок в Криму (фото)

Активісти пройшлися вулицями міста в районі залізничного і автовокзалу, передає Dnepr.info.

Волонтери назбирали близько семи кілограмів розклеєних оголошень, що пропонують поїхати і відпочити в анексованому Криму.

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Свої акції вони пояснюють неприпустимістю того, щоб гроші українців, зароблені для відпочинку, дісталися окупаційній влади. За словами активістів, такі рейди дають результат — оголошень, які агітують за літній відпочинок в окупованому Криму і рекламують перевезення на анексований півострів, стало менше.

Водночас волонтери активно збирають підписи під петицією, в якій просять офіційно заборонити рекламу поїздок до окупованого Криму.