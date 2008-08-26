Ющенко зробив Героями шістьох українців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 26 серпня присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави шести особам.

Тексти указів розміщені на офіційному веб-сайті глави держави.

Так, високого звання удостоєний композитор, завідувач кафедри Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка, народний артист України Мирослав СКОРИК.

Як сказано в указі, цим відзначені визначні особисті заслуги М.СКОРИКА перед Українською державою у розвитку національного музичного мистецтва, багаторічну плідну композиторську, педагогічну і громадську діяльність.

Також за визначні особисті заслуги перед Українською державою у зміцненні вітчизняного промислового потенціалу, багаторічну плідну наукову діяльність Президент присвоїв звання Герой України директорові Інституту транспортних систем і технологій Національної академії наук України, президенту Міжнародної науково-промислової корпорації “ВЕСТА”, доктору технічних наук, професору Віктору ДЗЕНЗЕРСЬКОМУ (м. Дніпропетровськ).

Ще одним указом глава держави присвоїв звання Герой України Володимиру ХОРІШКУ - директорові товариства “Корпорація “Агро-Союз” (Дніпропетровська область). Цим Президент відзначив особистий внесок В.ХОРІШКА у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу України, впровадження інноваційних технологій в сільськогосподарське виробництво та вагомі трудові досягнення.

Також Героєм України за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної культури, натхненну творчу і життєстверджуючу мистецьку діяльність стала народна артистка України Ніла КРЮКОВА (м. Київ).

За визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку аграрної галузі, впровадження сучасних високоефективних технологій у виробництво і переробку сільськогосподарської продукції Президент постановив присвоїти звання Герой України Юрію КОСЮКУ – голові правління акціонерного товариства “Миронівський хлібопродукт” (Київська область).

Також за визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку АПК, досягнення високих показників з виробництва сільськогосподарської продукції, багаторічну самовіддану працю звання Герой України присвоєно Івану ГУЛОМУ – генеральному директорові приватного аграрно-орендного підприємства “Промінь” (Харківська область).