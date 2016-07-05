В Житомирі помер хлопець, що обгорів через спробу зробити селфі на даху вагона в Бердичеві

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції в Житомирській області, хлопець помер в обласній дитячій лікарні від отриманих травм.

Лікарі більше тижня боролися за його життя.

27 червня на даху вагона хлопця вдарило електрострумом напругою у 27 тисяч вольт.

Зазначається, що постраждалий отримав електричний опік 80% тіла, а також дуже серйозні пошкодження внутрішніх органів.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Бердичеві Житомирської області поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України за фактом травмування 15-річного підлітка на залізничному вокзалі Бердичева.

Хлопець вирішив зробити селфі на даху одного з вагонів. Для цього він спробував залізти на нерухомий вагон, що знаходився за 250 метрів від приміщення вокзалу і в результаті отримав електричний опік тіла.