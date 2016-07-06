Рейд на полк "Дніпро-1": ГПУ відкрила справу через незаконне зберігання великої кількості зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк.

За його словами, кримінальне провадження відкрито за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Гуцуляк не виключив, що зброя з виявленого місця могла незаконно переправлятися до інших регіонів України.

“Були обґрунтовані підозри вважати, що ця зброя або значна її частина буде перевезена до Києва чи по Україні і могла бути в подальшому використана кримінальними елементами. Нам вдалося ліквідувати таку загрозу і вилучити таку кількість зброї, серед якої гранатомети, міни, тротил, вибухівка, тисячі набоїв”, - сказав Гуцуляк.

Він наголосив, що вважати зброю такою, що зберігається незаконно, дає підстави той факт, що вона зберігалася в непристосованих приміщеннях, не була облікована, не мала осіб, які відповідають за її зберігання. Також було знайдено та вилучено документи, в яких зазначалось, що вказана зброя була використана під час бойових дій або під час навчань.

“В ході обшуку вилучено документи, в яких вказується, що ця зброя використана в ході бойових дій і навчань, а насправді вона є реальною”, - наголосив Гуцуляк.

Він також зазначив, що у даний час встановлюється повний обсяг зброї і можливі інші місця її зберігання, а потім слідчі визначатимуть та встановлюватимуть осіб, яким висуватимуться підозри.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ГПУ поінформували, що за місцем дислокації полку «Дніпро-1» Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області виявлено рекордну кількість незаконно вивезеної із зони АТО зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

«Проведеними слідчими (розшуковими) заходами за місцем дислокації полку патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1» ГУ НП у Дніпропетровській області виявлено рекордну кількість незаконно утримуваної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, які викрадені, вивезені з зони АТО як вже списане військове майно, що використовувалось під час зіткнень з бойовиками терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”», - зазначалось у повідомленні.