У Донецькій області чоловік з електрошокером пограбував АЗС

У Слов`янську Донецької області чоловік з електрошокером напав на оператора і пограбував АЗС.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 26 серпня в Слов`янський міськвідділ міліції звернувся 22-річний оператор газозаправної станції. Він повідомив, що невідомий на території заправної станції, використовуючи електрошокер, напав на нього, заволодів його мобільним телефоном, а також грошовою виручкою АЗС у сумі 2,5 тис. грн.

Вжитими заходами працівниками державної служби охорони невдовзі було затримано 40-річного приватного підприємця, жителя Дружківки. За фактом здійснення злочину проводиться розслідування.