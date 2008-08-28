В гостях у Миколи Вересня буде український "тато" Альфа - Олекса Негребецький

10:26, 28 серпня 2008
Суспільство
405 0

Сьогодні  28 серпня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” :

Олекса НЕГРЕБЕЦЬКИЙ - перекладач на українську мову. Переклав телесеріал “Альф”, анімаційні стрічки “Тачки”, «Сезон полювання», «Змивайся», «Шрек» тощо.  Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  29 серпня о 16.40.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter