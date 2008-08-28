У Київ ідуть дощі з грозами

Завтра в Україні утримається тепла погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 29 серпня в країні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних, північних, Вінницькій областях короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів місцями 17-22°; вдень у західних та північних областях 21-26°, на решті території 27-32°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°.

30-31 серпня в Україні мінлива хмарність. 30 серпня грозові дощі, на півночі Лівобережжя місцями сильні (вночі у Криму та Приазов`ї без опадів, вдень у західних областях невеликий дощ), у центральних, східних та південних областях в окремих районах град. 31серпня без опадів, лише вночі у східній половині місцями короткочасний дощ, подекуди грози. Вітер північно-західний, 7-12м/с, місцями пориви вітру та шквали 17-22 м/с (31 серпня - окрім західної частини). Зниження нічної температури до 6-11°, на півдні до 13-16°(30 серпня температура вночі суттєво не зміниться: становитиме 11-16°, на півдні до 20-24°); денної до 17-22°, у південній частині до 23-26°; в Карпатах вночі 30 серпня 6-11°, 31 серпня 3-8° тепла, вдень 9-14°.

1-2 вересня переважно без опадів. Температура вночі 5-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 1 вересня 17-23°, у південній частині та на Закарпатті, а 2 вересня в Україні 22-28°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

В області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

30-31 серпня на Київщині мінлива хмарність. 30 серпня грозові дощі, 31 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці, вдень 30 серпня та вночі 31 серпня місцями пориви 17-22м/с. Зниження температури вночі до 6-11° (30 серпня нічна температура ще суттєво не зміниться і становитиме 11-16°), вдень до 17-22°.

1-2 вересня у столичному регіоні без опадів. Температура вночі 5-10°; вдень 1 вересня 18-23°, 2 вересня 22-27°.

Гідрометцентр попереджає, що 29-30 серпня в Криму, південних, східних, центральних (крім Вінницької) областях, 31 серпня переважно у південній частині країни утримається надзвичайно висока пожежна небезпека.