Рятувальники пробиваються до живих гірників, блокованих у шахті
08:27, 29 серпня 2008Суспільство
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Невідомо, наскільки вони постраждали
На шахті ім. Гайового (ГП «Артемвугілля») в м. Горлівці Донецької області рятувальники продовжують пробиватися до двох живих гірників, блокованих обваленням.
Як повідомили в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, на даний час обидва гірники живі, проте поки невідомо, наскільки вони постраждали.
«Ми ще не дійшли до місця, де вони. Аварійно-рятівні роботи тривають», - сказали в штабі.
Як повідомляв УНІАН, о 17.05 28 серпня на шахті ім. Гайового, на ділянці №28 горизонту 860-975 м, сталося обвалення гірських порід. Три відділення рятувальників ведуть аварійні роботи.
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