Рятувальники пробиваються до живих гірників, блокованих у шахті

На шахті ім. Гайового (ГП «Артемвугілля») в м. Горлівці Донецької області рятувальники продовжують пробиватися до двох живих гірників, блокованих обваленням.

Як повідомили в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, на даний час обидва гірники живі, проте поки невідомо, наскільки вони постраждали.

«Ми ще не дійшли до місця, де вони. Аварійно-рятівні роботи тривають», - сказали в штабі.

Як повідомляв УНІАН, о 17.05 28 серпня на шахті ім. Гайового, на ділянці №28 горизонту 860-975 м, сталося обвалення гірських порід. Три відділення рятувальників ведуть аварійні роботи.