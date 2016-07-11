В Одеській області місцевий житель побив поліцейського за складання протоколу про порушення ПДР

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 10 липня місцевий житель напав на вулиці на співробітника Балтського відділу поліції, коли останній перебував при виконанні службових обов'язків.

"За попередніми даними, причиною нападу стало те, що приблизно тиждень-два тому потерпілий склав протокол про порушення Правил дорожнього руху», - зазначили в главку.

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«Спочатку він ображав поліцейського, а потім накинувся. За попередніми даними, фігурант під час нападу був п'яний. В аналогічному стані він перебував, коли керував автомобілем, за що й був складений протокол», - сказали в управлінні.

На даний час поліцейський, який отримав серйозні травми, госпіталізований. У нього – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Матеріали, зібрані правоохоронцями, вже направлено до суду.