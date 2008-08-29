В Кременчуці безробітних про вакансії сповіщатимуть SMS-ками

Із нового року про вакансії в Кременчуці (Полтавська область) безробітних сповіщатимуть SMS-повідомленнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник міськрайонного центру зайнятості Володимир НАПАДАЙЛО.

За його словами, Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості запровадить спеціальний електронний проект сповіщення про вакансії на підприємствах міста.

Новий проект передбачає встановлення в навчальних закладах міста спеціальних терміналів, завдяки яким можна буде дізнатися про вільні робочі місця.

Також про вакансії на підприємствах безробітну молодь сповіщатимуть повідомленнями на стільникові телефони.

SMS-повідомлення надходитимуть на телефони безкоштовно, і зараз здійснюється робота з вибору оператора, який зможе надавати таку мобільну послугу.

Очікується, що електронно-стільникова система пошуку й сповіщення про існуючі вакансії запрацює для безробітних із 2009 року.