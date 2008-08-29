У Полтавській області горять торфовища

В Полтавській області горять торфовища.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Полтавській області, 22 серпня поточного року, під час об’їзду річки Хорол, біля сіл Романівна та Радалівка, було виявлено два осередки загоряння торф’яних масивів. Загальна площа пожежі становила 1,2 га.

25 серпня особовим складом СДПЧ-20 неподалік села Романівка було ліквідовано пожежу площею 1,5 га і відразу розпочали гасіння пожежі поблизу села Радалівка.

Того ж дня, на відстані 4 кілометрів від села Біляки Семенівського району також виявили загорання на торфах. Площа загорання становила 0,2 гектара.

28 серпня в Семенівському районі виявили ще один осередок загорання на площі 0,05 га.

Станом на 28 серпня пожежники ліквідували загорання торф’яного масиву поблизу села Радалівка (загальна площа загорання становила близько 2 га).

Працівники МНС продовжують перевірку території.