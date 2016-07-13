В ОБСЄ занепокоєні внесенням журналістів до списку "терористів і екстремістів" у Росії

Як заявила представник ОБСЄ у справах свободи ЗМІ Дуня Міятович, оприлюднення цього переліку Федеральної служби фінансового моніторингу Росії може поставити журналістів і їхню безпеку під загрозу, передає Радіо Свобода.

Держава несе відповідальність за безпеку журналістів і не має ставити їх під загрозу, ґрунтуючись на підозрах прокурорів за антиекстремістським законодавством, наголосила вона.

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Напередодні російська Федеральна служба фінансового моніторингу оприлюднила розширений перелік іноземців і росіян (до яких зараховані й кримчани), яких Москва називає терористами й екстремістами. Міятович звернула увагу, що у списку є кримські журналісти Микола Семена, який як оглядач співпрацював із Радіо Свобода і його проектом Крим.Реалії, і Анна Андрієвська з Центру журналістських розслідувань.

У переліку, «російська» частина якого налічує понад шість тисяч фізичних осіб, є імена 22 уродженців окупованого Росією Криму. Серед них кримські політв’язні, журналісти, громадські активісти. Зокрема, «Росфінмоніторинг» зарахував до терористів і екстремістів усю «кримську четвірку» політв’язнів у «справі Сенцова»: Олександра Кольченка, Олега Сенцова, Олексія Чирнія і нещодавно звільненого Геннадія Афанасьєва. У списку також опинився блогер Юрій Ільченко, заарештований після публікації статті проти російської окупації Криму і дій Росії на Донбасі. До переліку «терористів» внесли і голову Цивільного корпусу «Азов – Крим» Станіслава Краснова, якого в Україні судять за звинуваченням у незаконному поводженні із зброєю, а СБУ підозрює у зв’язках із російськими спецслужбами.