МЗС радить українцям, що їдуть до Польщі, бути обережними у зв'язку зі святкуванням Світового дня молоді

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у цей час очікується прибуття до Польщі значної кількості іноземців: прогнозована кількість паломників і туристів сягає 2 млн осіб.

З огляду на це МЗС рекомендує громадянам України, які планують у цей період здійснити поїздку до Польщі, зокрема до Кракова, зважати на безпекову ситуацію у місцях проведення офіційних заходів.

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У зв’язку із запланованими заходами очікуються певні обмеження щодо проведення масових зібрань та відвідання окремих місць, правоохоронні органи отримують дозвіл на здійснення адміністративних обшуків.

Громадянам України під час перебування в Республіці Польща на період проведення Світових днів молоді в Кракові рекомендується дотримуватися таких порад:

- виявляти підвищену пильність та обережність в громадських місцях та при використанні громадського транспорту; якщо мета поїздки не пов’язана із заходами, передбаченими програмою Світового дня молоді, по можливості уникати місць масового скупчення людей;

- постійно стежити за повідомленнями ЗМІ та офіційних джерел стосовно Світових днів молоді у Кракові та враховувати можливу оновлену інформацію при плануванні своїх дій та маршрутів пересування країною;

- дотримуватися інструкцій місцевої влади, особливо у разі виникнення надзвичайних ситуацій, бути готовими до перевірки документів та проведення особистого контролю представниками правоохоронних органів, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу (паспорт громадянина України для виїзду за кордон);

- залишатися на зв’язку зі своїми рідними, регулярно повідомляти їх про своє місцеперебування і заплановані переміщення країною, передбачити надійні канали зв’язку у разі настання надзвичайної ситуації;

- занотувати і мати при собі контактну інформацію для зв’язку і отримання допомоги у критичних ситуаціях. У Польщі визначено номери телефонів служб екстреної допомоги – 112, поліції – 997, швидкої допомоги – 999, пожежної бригади – 998.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Польщі громадянам України слід невідкладно звертатися на цілодобові «гарячі лінії»: Генерального консульства України у Кракові +48-787-513-901, адреса ел.пошти: gc_plk@mfa.gov.ua; Посольства України в Республіці Польща +48-22-622-15-49, адреса ел.пошти: emb_pl@mfa.gov.ua; МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса ел.пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, Держдеп США попереджав туристів про загрозу терактів у Європі цього літа.

Особливу увагу в повідомленні приділялась чемпіонату Європи з футболу та католицькому Всесвітньому дню молоді, проведення якого заплановане в Польщі на кінець липня.