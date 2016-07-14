У Міноборони запевняють, що Полторак проживає у секретному готелі через російську агресію (відео)

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Як зазначається у повідомленні, у цьому комплексі проживали попередні очільники відомства, які, як стверджують у Міноборони, на відміну від Полторака, який уклав договір оренди та сплачує за проживання, мешкали в ньому безкоштовно.

"Готельний комплекс розташований на території військової частини та складається з кількох будівель, збудованих у 1957, 1963 та 1968 роках. До комплексу входять: зала для офіційних зустрічей та 7 номерів для проживання, які використовуються з метою розміщення представників іноземних урядових делегацій, що прибувають з офіційними візитами до оборонного відомства, а також для проведення протокольних заходів", - розповіли в МО.

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Так, на базі комплексу було проведено офіційні зустрічі представників делегацій Збройних сил Великобританії, Грузії, Китаю, США, Казахстану, Туреччини, Латвії, інших країн Альянсу та багатьох військових іноземних делегацій.

Раніше "Наші гроші" розповіли, що міністр оборони України Степан Полторак разом із сім’єю проживає в готельному комплексі на території військової частини в Києві. За які кошти збудований комплекс, для чого і як утримується – невідомо.