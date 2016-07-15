Турчинов про терористів у Європі та на Донбасі: з ними не можна домовлятися, їх можна тільки знищити
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов переконаний, що з терористами не можна домовлятися, їх можна тільки знищити.
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, він заявив, коментуючи терористичний акт у Ніцці.
Турчинов висловив глибокі співчуття родинам загиблих та постраждалих у теракті. «Безневинні люди, які вийшли на вулиці у святковий день, миттю перетворилися на жертв. Жертв тупої та сліпої агресії, агресії, яка ненавидить світло та розум, ненавидить саме життя», - наголосив він.
«З терористами не можна домовлятися, з ними не можна вести переговори. Тероризм можна тільки знищити, незалежно від того, де знаходяться терористи: в західній Європі чи на сході України», - переконаний секретар РНБО.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 14 липня вантажівка врізалася у натовп на Англійській набережній в Ніцці, де люди зібралися дивитися феєрверк з нагоди Національного свята Франції – Дня взяття Бастилії. Вантажівка на швидкості проїхала 2 км по присутніх на набережній людях перш ніж поліцейські застрелили водія.
За даними МВС Франції, внаслідок теракту загинули щонайменше 84 особи. Серед загиблих - один громадянин України. Також під час атаки було поранено двох українців.
Франції у зв'язку з терактом 16, 17 і 18 липня оголошено днями національної жалоби.