Турчинов про терористів у Європі та на Донбасі: з ними не можна домовлятися, їх можна тільки знищити

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, він заявив, коментуючи терористичний акт у Ніцці.

Турчинов висловив глибокі співчуття родинам загиблих та постраждалих у теракті. «Безневинні люди, які вийшли на вулиці у святковий день, миттю перетворилися на жертв. Жертв тупої та сліпої агресії, агресії, яка ненавидить світло та розум, ненавидить саме життя», - наголосив він.

«З терористами не можна домовлятися, з ними не можна вести переговори. Тероризм можна тільки знищити, незалежно від того, де знаходяться терористи: в західній Європі чи на сході України», - переконаний секретар РНБО.

Читайте такожВ МЗС відреагували на теракт у Франції: Сьогодні Україна – це Ніцца

Як повідомляв УНІАН, увечері 14 липня вантажівка врізалася у натовп на Англійській набережній в Ніцці, де люди зібралися дивитися феєрверк з нагоди Національного свята Франції – Дня взяття Бастилії. Вантажівка на швидкості проїхала 2 км по присутніх на набережній людях перш ніж поліцейські застрелили водія.

За даними МВС Франції, внаслідок теракту загинули щонайменше 84 особи. Серед загиблих - один громадянин України. Також під час атаки було поранено двох українців.

Франції у зв'язку з терактом 16, 17 і 18 липня оголошено днями національної жалоби.