Держдепартамент США закликав створити основу для покарання винних у збитті MH17

Про це йдеться у заяві заступника речника Державного департаменту США Марка Тонера з приводу других роковин збиття літака, повідомляє сайт Посольства США в Україні.

У Держдепартаменті нагадали, що у жовтні 2015 року позитивно оцінили остаточний звіт Ради безпеки Нідерландів щодо причин катастрофи малайзійського «Боїнга».

"Цей звіт визнавав дійсним те, що MH17 було збито ракетою «земля-повітря». Наша власна оцінка не змінилася - ракета була запущена з території, яка контролюється підтримуваними Росією сепаратистами на сході України", - йдеться у заяві.

"Сполучені Штати, як і раніше, співпрацюють зі Спільною слідчою групою та правоохоронними органами. Ми маємо цілковиту впевненість, що ці професіонали проводять неупереджене, правдиве та всеосяжне розслідування, яке створить основу для незалежного судового обвинувачення, щоб притягнути винних у цій трагедії до відповідальності", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року в Донецькій області, над територією, що контролюється підтримуваними Росією терористами.

Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року було створено міжнародну слідчу групу, до складу якої ввійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднила звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній». Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

За словами голови Радбезу Нідерландів, в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі. Він констатував, що троє членів екіпажу в кабіні загинули на місці.

Сьогодні, 17 липня, президент України Петро Порошенко наголосив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».

"Росія, зловживаючи правом вето, заблокувала рішення Ради безпеки ООН про створення Міжнародного трибуналу для розслідування збиття "МН17", що є непрямим і логічним доказом її причетності до злочину. Незважаючи на це, ми спільно з партнерами робимо все необхідне для забезпечення притягнення до відповідальності всіх винних у цій трагедії", - сказав він.