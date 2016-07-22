Аграрії вимагають негайної зустрічі з Гройсманом і погрожують масштабним страйком

Про це йдеться у відкритому листі на ім’я президента України, голови ВР та прем’єр-міністра ухваленому президією Аграрної партії України.

У листі наголошується на тому, що вже кілька місяців уряд фактично саботує діяльність спільної робочої групи з урядовців та представників профільних аграрних асоціацій та залишається глухим до пропозицій аграріїв.

“Констатуємо, що все залишилося на рівні обіцянок і декларацій. Ставимо Вас до відома, що до 1 липня через ігнорування аграріїв з боку урядовців не відбулося жодної робочої зустрічі. Тому ми вже втратили визначений законом час для внесення змін до Податкового кодексу! Подальші зустрічі, які відбулися 11 та 14 липня, носили неконструктивний характер. Уряд зайняв позицію повного нівелювання пропозицій сільгоспвиробників. Все, що пропонували профільні асоціації, фермерські об’єднання та експертне середовища щодо запровадження прозорої та стимулюючої системи оподаткування агарного сектору, не розглядалося”, - йдеться у листі за підписом голови Аграрної партії України Віталія Скоцика.

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У разі відсутності діалогу та термінових змін до податкового кодексу аграрії прогнозують різке зростання цін на продукти харчування та обвал національної валюти.

“Аграрії переконані, що ще є шанс уникнути економічної, соціальної та політичної катастрофи. Вкотре звертаємося до Вас з пропозицією розпочати реальний, а не декларативний діалог. Необхідно врахувати пропозиції аграріїв при розробці проекту бюджету 2017 року та терміново внести поправки до податкового законодавства. В разі, якщо наші вимоги не будуть почутими, аграрії відновлять масштабні акції протесту одразу після завершення жнив”, - сказано у листі.