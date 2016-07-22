Двох жителів Волині засудили за переправлення жінок в Польщу для сексуальної експлуатації

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, двоє волинян у змові ще з двома громадянами Польщі, щодо яких польською стороною перейнято кримінальне переслідування, у період з лютого 2009 року по лютий 2011 року завербували й передали до Польщі для сексуальної експлуатації 9 жінок.

Як зазначається в повідомлені, зловмисники шукали молодих жінок привабливої зовнішності, які перебували у матеріальній скруті, та, обіцяючи роботу й гарні заробітки за кордоном, перевозили їх до Польщі. Там вони передавали їх своїм співучасникам – власникам нічних клубів. Поляки під приводом необхідності реєстрації забирали у жінок паспорти та змушували займатись проституцією.

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Учора, 21 липня, Луцький міськрайонний суд визнав обох волинян винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Організатору угрупування призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його співучасницю засуджено до 5 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.