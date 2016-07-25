У Одесі завтра відкриється виставка литовської художниці, присвячена прикордонникам-учасникам АТО

Як повідомив УНІАН керівник сектору з питань взаємодії із засобами масової інформації Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій Білобородченко, 26 липня в санаторії «Аркадія» Державної прикордонної служби відкриється виставка робіт литовської художниці і волонтера Куркуль.

За словами Білобородченко, художниця створила цикл робіт «Кордон», на які її надихнули події, пов'язані з АТО.

Читайте такожУ Дніпрі відкрили вуличну експозицію першого в Україні Музею АТО

«Її картини мають надзвичайну енергетику. Українські воїни на полотнах художника перетворюються в містичні персонажі. Образи, які увібрали в себе мужність і незламність кількох поколінь захисників Вітчизни. Яскраві почуття викликають картини, присвячені прикордонникам, які влітку 2014-го, тримали оборону на українсько-російському кордоні», - підкреслив керівник сектора.

Він додав, що саме на базі Одеського прикордонного загону була створена 5-а мотоманеврова група, яка «прикривала» адміністративний кордон з Кримом, а згодом була направлена на Донбас.

Відзначається, що полька Куркуль є громадянкою Литви, вона художник і волонтер, медик - за фахом. В даний час живе і працює в Києві.

Під впливом подій в Україні створила серію картин на військову тематику, зокрема присвячених прикордонникам і Збройним Силам України.

Виставка триватиме до 30 липня.