У Тимошенко домовлятимуться з Москвою про експорт харчів до Росії

12:54, 09 вересня 2008
Суспільство
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Курятина також є у списку

Міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН найближчими днями проведе консультації з російською стороною про збільшення експорту продуктів харчування до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ДАНИЛИШИН повідомив сьогодні журналістам.

Він уточнив, що консультації буде проведено в Москві в рамках засідання Економічної ради СНД. Для участі в ньому міністр має намір поїхати до РФ завтра, 10 вересня.

«Це питання буде обговорене на рівні міністрів економіки України і Росії, можливо, будуть й інші зустрічі», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він також повідомив, що в рамках засідання Економічної ради Україна і Росія планують обговорити ряд питань торговельно-економічної співпраці.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Б.ДАНИЛИШИН заявляв, що на початку вересня на рівні керівництва Міністерств сільського господарства Росії, України і Білорусі планується провести переговори із збільшення поставок продуктів харчування з України до Росії і Білорусі.

Він також відзначив, що уряд планує зробити все для того, щоб рівень співпраці між Україною, Росією і Білоруссю був підвищений і давав би змогу, зокрема, російським імпортерам, використовувати аграрний потенціал України в плані поставок українського продовольства і сировини.

У свою чергу міністр сільського господарства Росії Олексій ГОРДЄЄВ раніше заявляв, що Україна і Росія повинні тісніше співпрацювати у сфері сільського господарства і, зокрема, РФ повинна замінювати імпорт деякої сільгосппродукції з інших країн імпортом з України. «Якщо говорити про традиційні продукти, які Україна історично поставляла до Росії, - треба цей потенціал відновлювати, заміщаючи імпорт далеких зарубіжних країн. Це, наприклад, цукор, високобілкові корми, можна говорити і про м`ясо - ми сьогодні більш як мільйон тонн імпортуємо м`яса птиці і практично нічого не ввозимо з України. Мабуть, набагато раціональніше, маючи перспективні відносини з Україною, розвивати такі поставки», - сказав міністр.

Нагадаємо, Росія в серпні ц.р. виключила 19 американських фірм - постачальників курячого м`яса до РФ - зі списку експортерів. За словами прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, під час вибіркової перевірки, яка проводилась у липні і серпні, санітарні служби РФ встановили, що 19 американських підприємств проігнорували зауваження російських фахівців, зроблені ще в 2007 році.

Він також повідомив, що ще 29 підприємствам США зроблено попередження про те, що вони найближчим часом повинні виправити ситуацію, яка не влаштовує російських фахівців.

 

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