На Дніпропетровщині знову декомунізують назви вулиць

Жителі однієї з вулиць Павлограду на громадських слуханнях прийняли рішення перейменувати одну з декомунізованих вулиць, назвавши її вулицею Щастя, - передає Depo.ua.

"Таким чином, вулицю Бабушкіна за останні півроку перейменовують вдруге. Спочатку, в рамках декомунізації розпорядженням міського голови їй присвоїли ім'я Григорія Бораковського - українського драматурга", - йдеться в повідомленні.

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А на найближчій сесії депутати голосуватимуть за те, щоб перейменувати цю вулицю на вулицю Щастя. Таке рішення прийняли місцеві жителі на громадських слуханнях.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада прийняла постанову "Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність з вимогами Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки".

В соответствии с постановлением № 4222 город Кировоград переименован в город Кропивницкий.