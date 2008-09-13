Мер Києва обговорив з послом Кореї перспективи співпраці

12 вересня відбулась зустріч Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея Пак Ро-БЬОКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, метою зустрічі стало обговорення співробітництва між містами столицями Сеулом та Києвом.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив переконання у стабільності подальших відносин між столицями, а також запевнив іноземних гостей в зацікавленості співпраці у різних сферах діяльності.

Посол Кореї озвучив наміри провести реконструкцію дитячої поліклініки № 6, де наразі розташоване посольство Республіки Корея. Міський голова висловив зацікавлення цією пропозицією і зауважив, що вивченням проекту мають зайнятися фахівці. Якщо в них не виникне питань до проекту, реконструкція поліклініки розпочнеться негайно.