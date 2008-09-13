Тимошенко назвала реалізатора військового майна на ринку Україні

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1190-р від 10 вересня 2008 року уповноважив державному підприємству “Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт” на реалізацію військового майна на внутрішньому ринку.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів у липні ц.р. розширив повноваження підприємства «ТАСКО-експорт» для здійснення експорту. Як заявив тоді міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, підприємство одержало дозвіл на експорт всього обсягу вироблюваного озброєння. ДП «Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт” здійснює експорт, імпорт військових вибухових речовин, боєприпасів і їх елементів.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 35 від 7 лютого 2001 року зараз повноваження на реалізацію на внутрішньому ринку військового майна, яке є придатним для подальшого використання, але не може бути застосоване у повсякденній діяльності військ, та надлишкового майна Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, включеного до затверджених переліків військового майна, яке пропонується до відчуження, мають дочірні підприємства Державної компанії “Укрспецекспорт”: Державне підприємство “Укроборонсервіс”, Державна спеціалізована зовнішньоторговельна фірма “Прогрес”, Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма “Укрінмаш”, Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство “Промоборонекспорт”, Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство “Спецтехноекспорт”.