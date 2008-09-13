Житомир сьогодні відзначив 1124-ліття

Житомиряни відзначив сьогодні 1124-ліття свого міста.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 1000 жителів міста та гостей взяли участь в урочистій ході головними вулицями Житомира. Урочисту ходу очолили керівники міста та області, а також представники одеської та грузинської делегацій, які прибули на свято.

У міському парку культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна відбулися бал молодят, дитяча театралізована програма, показ українського стилізованого одягу, виступи естрадних виконавців та творчих колективів Житомира, молодіжна акція " Молодь врятує світ", виставка архітектурних експозицій перспективного розвитку обласного центру .

54 новонароджених житомирян до Дня 1124-річчя Житомира отримали подарунки від міського голови.