У Харкові затримано підозрюваного у подвійному вбивстві

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області з посиланням на начальника Індустріального райвідділу поліції Сергія Денисенка, мотивом злочину стали старі борги між підозрюваним та загиблими.

За його словами, у скоєнні тяжкого злочину працівники карного розшуку Індустріального відділу поліції викрили 28-річного харків’янина. Як з’ясували поліцейські, зловмисник заздалегідь прийшов до будинку постраждалих, переліз через паркан та дочекався, поки з домоволодіння вийде 58-річний чоловік.

Зловмисник раптово підійшов до чоловіка та почав наносити удари ножем. Почувши крики про допомогу, на вулицю вибігла дружина, яка теж отримала ножові поранення. Від отриманих травм подружжя загинуло. Сестра потерпілого також намагалася перешкодити скоєнню злочину. Жінка отримала тілесні ушкодження та встигла сховатися всередині будинку.

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Підозрюваний розповів, що 2 роки тому 58-річний чоловік заборгував його батьку гроші та не повертав. Таким чином він вирішив помститись. З місця скоєння злочину молодий чоловік забрав золоті прикраси.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Харкові на подвір’ї приватного будинку працівники поліції виявили тіла 58-річного чоловіка та 45-річної жінки з чисельними колото-різаними ранами. Ще одну постраждалу – 62-річну жінку – в тяжкому стані було доставлено до лікарні.