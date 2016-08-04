Для працівників російських в'язниць в окупованому Криму відкрили пансіонат

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу УФСІН Росії по Криму і Севастополю.

"У пансіонаті проведено капітальний ремонт, і для відпочинку співробітників кримінально-виконавчої системи та членів їхніх сімей у ньому представлено три види номерів готельного типу. Всі номери оснащені необхідними меблями і системами кондиціонування повітря", – йдеться в повідомленні відомства.

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Після анексії Криму Росією на півострові стали переслідувати проукраїнських активістів. Про це неодноразово заявляли правозахисники. Вони закликають Кремль припинити порушення прав людини. Але в Москві і російська влада Криму заперечують репресії.

За інформацією першого заступника міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар, у Криму – 24 політв'язні, 16 зниклих безвісти і 10 загиблих через репресії.