У Львові проведуть низку відключень від електромережі (список адрес)

ПАТ "Львівобленерго" здійснює реконструкцію, технічне переоснащення, ремонт електромереж для підвищення надійності послуг електропостачання, повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу підприємства.

Для виконання робіт в електромережах необхідно провести організаційні та технічні заходи, щоб підготувати безпечні умови праці - здійснити планові відключення:

10.08.16 р. з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у м. Львові:

по вул. Старицького, Ст. Бандери в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на підстанції № 1;

по вул. Червона в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції № 880;

смт. Винники:

по вул. Франка, Котляревського, Наливайка, Загородня, Лермонтова, Кривоноса, Довганика, Сагайдачного, Залізняка, Коперніка, Незалежності, Смерекова, Батька Сокола в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції № 721.

11.08.16 р. з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у м. Львові:

по вул. Аркаса, Ковалева, Бойківська в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції №682;

смт. Винники:

по вул. Франка, Котляревського, Наливайка, Загородня, Лермонтова, Кривоноса, Довганика, Сагайдачного, Залізняка, Коперніка, Незалежності, Смерекова, Батька Сокола в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції № 721.

12.08.16 р. з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у смт. Винники:

по вул. Франка, Котляревського, Наливайка, Загородня, Лермонтова, Кривоноса, Довганика, Сагайдачного, Залізняка, Коперніка, Незалежності, Смерекова, Батька Сокола в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції № 721.

Читайте такожНаступного тижня в кількох районах Харкова відключать воду

15.08.16 р. з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у м. Львові:

по вул. Старознесенська, Монгольська, Бескидська, Маруньки в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції №555.

16.08.16 р. з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у м. Львові:

по вул. Старознесенська, Монгольська, Бескидська, Маруньки в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції №555.

17.08.16 р. з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено послуги з електропостачання споживачам у м. Львові:

по вул. Старознесенська, Монгольська, Бескидська, Маруньки в зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії від підстанції №555.