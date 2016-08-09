Російські війська в окупованому Криму відпрацьовують заходи антитерористичної загрози - розвідка

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає 112 Україна.

"На сьогоднішній день російські угруповання військ в Криму проводять відпрацювання заходів антитерористичної загрози. Війська, підрозділи Чорноморського флоту РФ, підрозділів внутрішніх справ Нацгвардії, відпрацьовують питання посилення охорони стратегічно важливих об'єктів, заходи з безпеки і запобігання терористичним актам. З цим пов'язана активність як на кордоні, так і на інших стратегічних об'єктах в Криму", - зазначив Скібіцький.

Читайте такожАдмінкордон з окупованим Кримом огорнуло димом через пожежу, військові не пускають рятувальників (відео)"Ми не відкидаємо будь-яких провокацій, які можуть бути здійснені РФ як на території окупованого Криму, так і на інших окупованих територіях нашої країни", - додав представник розвідки.

Раніше Скібіцький заявляв, що переміщення техніки здійснюється з території Російської Федерації – як правило, техніка приходить з Росії ешелонами через Керченську переправу, а особовий склад прибуває у більшості випадків військово-транспортними літаками на територію окупованого Криму.