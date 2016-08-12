Семеро "чиновників ДНР" отримали від України понад 100 тисяч гривень соцвиплат

"Правоохоронці встановили, що сім посадових осіб т. зв. "мінфіну ДНР" та підзвітного йому "департаменту казначейства ДНР" на початку року зареєструвалися як вимушені переселенці в Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що сепаратистські чиновники встигли отримати більш як сто тисяч гривень соцвиплат. Гроші псевдопереселенцям знімали знайомі і кур'єрами переправляли на тимчасово окуповані терористами території.

Служба безпеки України проінформувала про виявлені факти Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення, які призупинили соціальні і пенсійні виплати зазначеним особам.

«Ми крок за кроком вичищаємо систему виплат від липових переселенців і людей, які співпрацюють з терористичними угрупованнями. Перекриваються реальні корупційні та фіктивні схеми, які вимивали з бюджету мільярди гривень», - прокоментував ситуацію віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками перевірки в 2015 році СБУ передала Мінсоцполітики інформацію про 450 тис. осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних українській владі територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території. Наприкінці травня 2016 року Розенко заявив, що підтвердили своє місце проживання близько 90 тис. переселенців із зазначених 450 тис. осіб, після чого їм було відновлено виплати.

У лютому поточного року голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки України виявила зловживання при оформленні соціальних виплат вимушеним переселенцям.

За його словами, в більшості випадків оформлення соцвиплат здійснювалося без присутності тимчасово переміщених осіб, також соцвиплати оформляли на померлих і зниклих безвісти.