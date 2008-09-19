Євросоюз профінансує Енергетичну стратегію України

Україна підписала угоду про фінансування програми зовнішньої допомоги Європейського союзу «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України».

Документ від імені уряду підписав сьогодні міністр економіки України, національний координатор із питань допомоги Європейського Союзу Богдан ДАНИЛИШИН, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, загальний бюджет програми становить 87 млн. євро, із яких пряма бюджетна підтримка - 82 млн. євро, технічна допомога, направлена на впровадження бюджетної підтримки, - 5 млн. євро.

Кошти прямої бюджетної підтримки, які надаються Україні на безповоротній основі, повинні надійти безпосередньо до Державного бюджету України двома траншами й будуть спрямовані на підтримку реалізації Енергетичної стратегії України.

Довідка УНІАН. Енергетична стратегія України на період до 2030 року була схвалена Кабінетом міністрів України весною 2006 року. Стратегія передбачає зниження щорічного споживання газу в Україні з 76 до 50 млрд. кубометрів, збільшення обсягів виробництва електроенергії за рахунок атомних і теплоелектростанцій на власному ядерному паливі та вугіллі.

Перший етап реалізації програми розвитку вітчизняної атомної енергетики передбачає подовження терміну дії вітчизняних АЕС як мінімум на 12-15 років. Крім того, починаючи з 2014 року передбачається будівництво нових потужностей атомного промислового комплексу. Зокрема, передбачається збільшення видобутку урану й виробництво елементів ядерного палива на вітчизняних АЕС.

Стратегія енергетичного розвитку також передбачає збільшення видобутку власного вугілля для забезпечення потреб теплоенергетики. Намічено, що до 2030 року Україна зменшить обсяги імпорту вугілля з одночасним переходом ТЕС на власне вугілля.

Крім того, пропонується проведення реконструкції та модернізації потужностей ТЕС.

Стратегія також передбачає створення стратегічного запасу нафтопродуктів.

У програмі визначено інтеграцію української енергетичної системи в європейську шляхом збільшення експортного потенціалу власної електроенергії.