СБУ "накрила" нелегальних видобувачів каменю-вапняку на Одещині

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, нелегальний кар'єр, в якому промислово видобували камінь-вапняк з використанням електричних каменерізних машин, був виявлений на території Роздільнянського району Одеської області.

Правоохоронці затримали чотирьох місцевих жителів під час видобування і завантаження продукції у вантажівки. На майданчиках кар'єра до реалізації було підготовленого багато каменю-вапняку, а також стояло обладнання для видобування та транспортування каміння.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) Кримінального кодексу України.

Обсяги збитку навколишньому середовищу в результаті діяльності нелегального кар'єра встановлюються. Також тривають оперативно-слідчі дії з встановлення корумпованих посадових осіб органів державної влади, контролюючих та правоохоронних структур, за сприяння яких функціонувало «тіньове виробництво».