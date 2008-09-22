Проект Одеса-Броди не має принципового значення для Європи?

Нафтопровід «Одеса-Броди» не має принципового значення для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав колишній виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства, незалежний експерт Клод МАНДІЛЬ.

«Я вважаю, що рішення про те, інвестувати в нафтову галузь чи ні, повинні приймати самі оператори нафторинку. Відповідно, якщо українські, польські оператори вважають, що інвестиції в нафтопровід «Одеса-Броди» мають доцільність і сенс - добре, якщо вони вирішать інакше - це також добре. З огляду на енергетичну безпеку Європи - це питання не має принципового значення», - сказав К.МАНДІЛЬ.

Він наголосив, що загалом питання нафтобезпеки Європи стоїть набагато менш гостро, ніж безпека у сфері газового і електрозабезпечення.

Експерт пояснив, що організувати транспортування нафти набагато легше, ніж транспортування газу і електроенергії.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» задумувався з метою диверсифікації постачань нафти на українські НПЗ і розвиток транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км., діаметр труби - 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитись про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямку. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсном напрямку.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямку, що передбачає транспортування російської нафти з міста Броди до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.