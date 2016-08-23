У Києві "замаскували" пам'ятник Щорсу (фото)

Про це на своїй сторінці в Facebook написав киянин Тарас Мазур.

"Можна ще було, як Дюка, вишиванку одягнути. І в шаровари", - йдеться у повідомлення.

Читайте такожЗнесення пам'ятника Щорсу: в ОУН Коханівського розповіли про компроміс з владою Києва, його повинні демонтувати до 24 серпня

Напередодні ОУНівці заявили, що самостійно демонтують пам'ятник Щорсу, якщо до Дня незалежності цього не зробить столична влада.

Раніше в департаменті містобудування та архітектури заявили, що комуністичні пам'ятники, що представляють художню цінність, зносити не будуть, в тому числі пам'ятник Щорсу. Цінність пам'яток визначає спеціально призначена експертна рада.