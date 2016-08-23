У Києві "замаскували" пам'ятник Щорсу (фото)
19:44, 23 серпня 2016Суспільство
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У Києві навколо Щорсу огородили лісами і повісили на них прапор України.
Пам'ятник Щорсу не підлягає знесенню / wikipedia.org
Про це на своїй сторінці в Facebook написав киянин Тарас Мазур.
"Можна ще було, як Дюка, вишиванку одягнути. І в шаровари", - йдеться у повідомлення.
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Напередодні ОУНівці заявили, що самостійно демонтують пам'ятник Щорсу, якщо до Дня незалежності цього не зробить столична влада.
Раніше в департаменті містобудування та архітектури заявили, що комуністичні пам'ятники, що представляють художню цінність, зносити не будуть, в тому числі пам'ятник Щорсу. Цінність пам'яток визначає спеціально призначена експертна рада.
Фото: Facebook.com/mazur.taras
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