У Києві "замаскували" пам'ятник Щорсу (фото)

19:44, 23 серпня 2016
Суспільство
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У Києві навколо Щорсу огородили лісами і повісили на них прапор України.

Памятник Щорсу / wikipedia.org

Про це на своїй сторінці в Facebook написав киянин Тарас Мазур.

"Можна ще було, як Дюка, вишиванку одягнути. І в шаровари", - йдеться у повідомлення.

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Напередодні ОУНівці заявили, що самостійно демонтують пам'ятник Щорсу, якщо до Дня незалежності цього не зробить столична влада.

Раніше в департаменті містобудування та архітектури заявили, що комуністичні пам'ятники, що представляють художню цінність, зносити не будуть, в тому числі пам'ятник Щорсу. Цінність пам'яток визначає спеціально призначена експертна рада.

Щорс / facebook.com/mazur.taras

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