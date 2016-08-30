Посадовець ДФС з паспортом РФ контролював у Києві великий конвертаційний центр

Як повідомляється на сторінці СБУ в Facebook, правоохоронці встановили, що конвертаційний центр обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.

У чиновника оперативники знайшли паспорт громадянина РФ. У документу, виданому в Ханти-Мансійському автономному окрузі, зазначається, що куратор злочинної організації народився у 1985 році у Донецьку.

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Під час обшуків в офісах незаконної організації, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, сто тисяч євро та майже сімдесят тисяч доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.