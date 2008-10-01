Тігіпко заговорив про девальвацію гривні

Співголова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів, екс-голова Національного банку України Сергій ТІГІПКО не виключає девальвації гривні.

В інтерв’ю агентству УНІАН С.ТІГІПКО зауважив, що поки можна говорити про позитивну тенденцію, оскільки з початку року резерви НБУ достатньо серйозно зростали і є достатньо великими на даний час.

«Але якщо подивитись по тенденціях, то я вважаю, що по самій гривні - вона може трохи девальвувати», - сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, це пов’язано з двома обставинами. По-перше, сьогодні існують серйозні проблеми з металургією й аналогічні проблеми можуть виникнути у хімічній промисловості. «Якщо ринки не виправляться і буде зниження цін на метал і хімію, ми зразу отримаємо проблеми із зовнішньою торгівлею, збільшиться від’ємне сальдо торгівлі», - сказав С.ТІГІПКО.

Другою підставою, яка може вплинути на девальвацію гривні, на його думку, є зменшення обсягу інвестицій. С.ТІГІПКО зауважив, що сьогодні гривня стабільна в першу чергу за рахунок інвестицій. «По платіжному балансу ми входимо у плюс, і це підтримує гривню. Якщо ще інвестори зменшать обсяги своїх інвестицій, може бути загрозлива ситуація», - сказав він.

На думку С.ТІГІПКА, сьогодні дуже важливо реагувати на світову кризу і постійно турбуватись про інвестиційний клімат в Україні. «Я не говорю лише про іноземні, а й про українські інвестиції. Основні інвестиції йдуть з Кіпру. Це говорить про те, що з офшорних зон українці вкладають свої гроші (в українську економіку - УНІАН). Не потрібно цього боятися, потрібно створювати умови», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня на міжбанківському валютному ринку України відбулося різке зниження курсу гривні по відношенню до долара США. Угоди укладалися за курсом 4,84 грн. за 1 долар і до кінця торгів ставки зросли до 4,94-4,95 грн. за 1 долар.