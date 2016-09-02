Сепаратистський скандал у столичному ВНЗ: викладачі у соцмережах підтримують терористів

У соцмережах жінки вихваляють бойовиків із Донбасу та закликають російську армію "звільнити" Київ від українського уряду, йдеться в сюжеті ТСН.

Педуніверситет уже потрапляв у схожий скандал: у липні його викладачі відвідали наукову конференцію в окупованому Криму. Тоді ж з'ясувалось, що викладач кафедри іноземних мов Ірина Зайцева поєднувала дві роботи – одну у Києві, а іншу в так званій "ЛНР". І це зовсім не бентежило ректора вишу Віктора Андрущенка, тоді як звільнення підлеглої його обурило.

На тому самому факультеті працюють і сестри Ковальчук: Інна викладачем, а Ірина аспірантом. Їхні колеги позицію дівчат знають, але погляди сестер нікого не бентежать. 1 вересня у цих викладачів пар не було, тому вони пішли додому одразу після урочистостей. На контакт не виходили.

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Ректор Андрушко розмовляти про сестер-сепаратисток теж не став. За нього відповідав проректор із навчальної роботи. Він заявив, що аспірантка Ірина вже звільнена, а Інну чекає така сама доля 6 вересня – після голосування вченої ради. "Я впевнений, що наші викладачі, маючи такі характеристики, не проголосують за таких викладачів", - заявив представник ректорату.

Чутка про скандал уже дійшла до міністра освіти Лілії Гриневич. Вона закликає звільняти таких лекторів негайно. "Трудовий кодекс каже про те, що педагогічного працівника можна звільнити за аморальну поведінку. Значить трудові колективи і профспілки мають оцінити кожну окрему ситуацію і визначити – це моральна чи аморальна поведінка", - пояснила керівник Міносвіти. Так думку підтримують і відомі блогери. "Калічать покоління молодих людей, яким зараз 17-18 років. І я вважаю, що це надпотужна зброя, на яку розраховує Росія, розраховує Кремль", - вважає Сергій Іванов.

Після скандалу у соціальних мережах вже ввечері дівчата змінили на своїх профілях прізвища. Тепер вони не Ковальчук, а Орехови і живуть начебто не в Києві, а десь у Росії.