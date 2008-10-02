Донецьк: люди піддалися паніці й очистили банкомати

Національний банк України відкрив кредитну лінію стабілізаційного кредиту у розмірі 5 млрд. грн. Донецькій філії "Промінвестбанку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Донецьку на прес-конференції повідомили виконуюча обов`язки начальника Управління НБУ в Донецькій області Валентина ДУБІНІНА і начальник Головного управління «Промінвестбанку» в Донецькій області Ігор АННЕНКОВ.

Відкриття кредитної лінії було пов`язане з тим, що внаслідок нездорового ажіотажу вкладників з приводу нібито банкрутства "Промінвестбанку" в Донецькій області відбувалося масове зняття готівки.

Так, за словами І.АННЕНКОВА, вкладниками «було знято близько 180–200 млн. грн. за декілька днів, основна маса знятих грошей була за 26 і 27 вересня. Це, десь, тритижневе зняття грошей».

Керівник донецького управління банку вважає, що дезінформація про неплатоспроможність "Промінвестбанку", поширена серед населення і яка підштовхнула вкладників до дострокового закриття депозитів і зняття готівки із зарплатних карток, була спланованою акцією. «Акція була спланована, я це стверджую, тому що це відбувалося в декількох містах, - пояснив І.АННЕНКОВ, - За нашою інформацією, це починалося в шахтарських містах Торез, Сніжне, Шахтарськ, де увечері 25 вересня почалися виплати зарплати». За його словами, «спрацювало «сарафанне радіо» - невизначені люди стверджували, що "Промінвестбанк" неплатоспроможний, тому 26 вересня буде оголошення, що банк - банкрот, і рекомендували людям знімати гроші повністю».

Також І.АННЕНКОВ сказав, що були дзвінки в бухгалтерії ряду підприємств, і ті, хто дзвонили, від імені працівників банку неправдиво попереджали про банкрутство "Промінвестбанку".

«Тому люди піддалися паніці, очистили банкомати. Гроші в банкоматах в шахтарських містах закінчилися протягом 1-1,5 години. Люди поїхали в крупні міста, паніка пішла повсюдно. Вона досягла міста Донецька, де з`явилися черги до 300 чоловік у банкоматів», - констатував банкір. На його думку, причиною цієї ситуації стала «або рейдерська атака, або антиконкурентні дії».

Рейдерська атака пов`язана, за словами І.АННЕНКОВА, з тим, що «Промінвестбанк» на сьогодні найбільший з вітчизняних банків, який ще не проданий, і керівник банку веде таку політику, що ми повинні залишатися українським банком. Як би, він залишається, так би мовити, ласим і цікавим об`єктом для викупу».

В той же час, банкір більше схиляється до того, що «це антиконкурентна робота», направлена на підрив іміджу банку. Хоч і сказав, що в цей період у нього «була велика кількість дзвінків від колег-конкурентів», які його морально підтримали. «Тому що всі розуміють, що це не конкурентна боротьба, це цинічна провокація, розуміють, що будь-хто може бути схильний до такої цинічної провокації. Тому серед банкірів я відчув тільки підтримку в цій ситуації», - відзначив І.АННЕНКОВ.

Він повідомив, що банк зараз проводить розслідування - хто спланував дану акцію: «Ми сьогодні проводимо це розслідування. У відповідні правоохоронні органи я звертався. Це питання відоме у всіх органах, вони теж відповідну роботу проводять».

На думку І.АННЕНКОВА, цей нездоровий ажіотаж виник саме навколо Донецького відділення банку, тому що це «найкрупніша філія в системі «Промінвестбанку», і ті, хто планував цю акцію, про це були повідомлені, тому вирішили з меншими витратами зробити більше шуму, ударивши по одній області».

«Це було розраховано на те, що ми не встигнемо підкріпитися готівкою, що у нас банкомати будуть порожні, що черги будуть не тільки в сотні чоловік, а будуть тисячі, і почнуть бити банк, розбивати, - сказав банкір, - Ось на що вони сподівалися, але нічого цього не відбулося». «Ми встигли швидко відреагувати. Ми у Нацбанку підкріпилися грошима і заповнили банкомати і заспокоїли людей, що все нормально, банк працює в нормальному режимі, все це наклеп», - підсумував І.АННЕНКОВ.