В Аркадії почали зміцнювати схил, що обвалився через будівництво аквапарку (фото)

Як повідомляє прес-служба мерії, зараз розробляється котлован для облаштування низки паль під фундамент, який стане підставою залізобетонної підпірної стінки.

"Згідно з висновком Одеської державної академії будівництва та архітектури, підготовленого на замовлення управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя, причиною утворення зсуву в районі будівництва "аквапарку з рестораном" стало підрізання схилу забудовником ділянки. Дані роботи, виконані з порушенням, привели схил в нестійкий стан і, як наслідок, - до обвалення укосу з частиною автодороги", - йдеться в повідомленні.

Підпірну стіну планується звести до 30 вересня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Одесі через порушення норм будівництва в курортній Аркадії зійшов зсув, під загрозою обвалення виявилися приватні житлові будинки. Винуватцем обвалення схилу є компанія "Укррекламгрупп".