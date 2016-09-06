Мирослава Гонгадзе прокоментувала придбання Лещенком дорогої квартири в центрі Києва

Відповідний коментар Гонгадзе залишила на сторінці Лещенка у Facebook, де він пояснював, звідки у нього гроші на цю квартиру.

Зокрема, Лещенко одним із джерел, за допомогою яких придбав квартиру вартістю приблизно 8 мільйонів гривень, назвав "позику" від засновника "Української правди" Олени Притули. "Половина суми придбання - це позика від засновника Української правди Олени Притули терміном на 10 років", - написав народний депутат.

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Коментуючи це, Мирослава Гонгадзе зазначила, що "діти Георгія Гонгадзе не отримали навіть одної гривні від заснованого їхнім батьком проекту (видання "Українська правда" - УНІАН)".

"Може як співвласник створиш протекцію мені перед Оленою, може хоч на оплату на навчання мені позичить на "10 років"", - зазначила Гонгадзе.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили про придбання народним депутатом Сергієм Лещенком квартири в новобудові у центрі Києва площею 192 квадратних метри, вартість якої, за деякими даними, становить блиько 8 мільйонів гривень.