Стрільби та управління вогнем: як тренуються українські "боги війни" (фоторепортаж)

Під час заходу молодші командири практично відпрацьовували вправи зі стрільби та управління вогнем, відточували навички з артилерійських розрахунків та провели обмін досвідом ведення бойових дій набутого під час операцій в АТО, повідомляє прес-служба Міноборони.

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Як зазначається, умови проведення зборів якомога більше були приведені до бойових. Учасникам у динамічній обстановці доводилось миттєво приймати рішення та відпрацьовувати вогневі завдання.

За даними Міноборони, усі військові частини показали добрі результати.