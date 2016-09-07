Стрільби та управління вогнем: як тренуються українські "боги війни" (фоторепортаж)
10:00, 07 вересня 2016Суспільство
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На одному із полігонів керівництво оперативного командування "Північ" провело збори з командирами гармат, мінометів та відділень протитанкових керованих ракет.
Умови проведення зборів якомога більше були приведені до бойових / mil.gov.ua
Під час заходу молодші командири практично відпрацьовували вправи зі стрільби та управління вогнем, відточували навички з артилерійських розрахунків та провели обмін досвідом ведення бойових дій набутого під час операцій в АТО, повідомляє прес-служба Міноборони.
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Як зазначається, умови проведення зборів якомога більше були приведені до бойових. Учасникам у динамічній обстановці доводилось миттєво приймати рішення та відпрацьовувати вогневі завдання.
За даними Міноборони, усі військові частини показали добрі результати.
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