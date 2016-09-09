Євробачення в Україні: у Мінкульті нагадали про заборону в'їзду для деяких артистів РФ, не забули й про Кобзона

Про це глава Міністерства культури Євген Нищук заявив під час прес-конференції після оголошення міста-господаря Євробачення-2017.

"Ті особи, які підпадають під санкції відповідних органів, не Міністерства культури, а Служби безпеки України, вони є сюди нев'їзними. Про тих осіб Росія, очевидно, може дізнатися. І якщо вони свідомо будуть йти на перемогу такої особи – значить, це завідомо провокація", - нагадав Нищук.

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За його словами, жодних компромісів бути не може.

"Йосиф Кобзон не буде допущений в Україну на Євробачення-2017", - додав міністр культури, відповідаючи на відповідне запитання.

Водночас Нищук зауважив, що насправді у Росії є чимало порядних виконавців.

Як повідомляв УНІАН, переможцем конкурсного відбору міста-господаря пісенного конкурсу Євробачення-2017 став Київ.