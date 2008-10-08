ПФТС зупинила торги до кінця сьогоднішньої сесії

Рада ПФТС ухвалила рішення про зупинку торгів до кінця сьогоднішньої торгової сесії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фондової біржі.

Згідно з отриманою інформацією, торги на біржі сьогодні не починалися.

У прес-службі ПФТС зазначили, що торги планується відновити у четвер, 9 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, ПФТС останнім часом неодноразово призупиняла торги у зв`язку з ціновою нестабільністю.